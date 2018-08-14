МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Компания Ford отзывает почти 4 тысячи автомашин Focus, C-Max, Mondeo и Kuga в РФ из-за возможных проблем со сцеплением, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 3968 авто, реализованных с 2011 по 2016 годы.

"Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики. В редких случаях образования трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен шум (стук или хлопок) из области коробки передач", — говорится в сообщении.

"В самых крайних случаях могут отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая риск возникновения дыма или пламени из-под капота", — предупреждает Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителя "Форд Соллерс Холдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, уточняет также ведомство.