МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Tesla сформировал специальный комитет, который изучит предложение генерального директора компании Илона Маска о ее переходе в непубличный статус, говорится в релизе автопроизводителя.

"Совет директоров сформировал специальный комитет, состоящий из трех независимых директоров. Он будет действовать от имени компании в связи с ранее объявленным Илоном Маском рассмотрением сделки по превращении компании в частную", — сообщила компания.

Отмечается, что комитет еще не получил официального предложения от Маска относительно условий изменения статуса компании и не сделал никаких выводов о целесообразности и осуществимости такой сделки.

Маск сообщил в начале августа, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку.

На минувших выходных Маск заявил, что уже обеспечил финансирование для своего замысла. В понедельник он подтвердил, что ведет переговоры о выкупе акций с Суверенным фондом Саудовской Аравии — Public Investment Fund (PIF). Представители фонда подтвердили факт переговоров, не называя стоимость потенциальной сделки. По сообщениям СМИ, PIF может выкупить акции Tesla за сумму до 82 миллиардов долларов.