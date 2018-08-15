МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" предоставил Renault заем на сумму до 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2023 году, говорится в сообщении Волжского автозавода.

"Содержание сделки — предоставление заемщику займа на условиях, установленных договором, на сумму не более 10 миллиардов рублей. Срок действия договора по 30 марта 2023 года, срок возврата любого транша не позднее 28 февраля 2023 года, заемщик — Renault Finance S.A., займодавец — ПАО "АвтоВАЗ", — говорится в сообщении.

Renault s.a.s. является контролирующим лицом Alliance Rostec Auto B.V. с долей участия 61,09%, при этом Alliance Rostec Auto B.V. владеет в "АвтоВАЗе" долей 83,53%. Таким образом, Renault s.a.s. через Alliance Rostec Auto B.V. владеет в "АвтоВАЗе" долей 51,03%. Доля Renault s.a.s. в Renault Finance S.A. – 100%, уточняет компания.