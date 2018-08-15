МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России за первые 7 месяцев 2018 года вырос на 18,2% в годовом выражении, до 878 тысяч машин, говорится в сообщении Росстата.

При этом, в июле выпуск легковых машин в России вырос на 13,3% в годовом выражении и снизился на 22,8% к июню 2018 года, следует из данных Росстата. Абсолютных показателей в статистике не приводится.

Выпуск автобусов за отчетный период вырос на 1,8%, до 13,4 тысяч единиц, в июле же рост производства составил 39,3% в годовом выражении, а к июню 2018 года зафиксировано снижение на 31,3%.

Выпуск грузовых автомобилей в январе-июле составил 82,7 тысячи единиц, что на 3,9% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года, рост производства в июле составил 2% в годовом выражении, по отношению к июню 2018 года зафиксировано снижение показателя на 24,2%, сообщает Росстат.