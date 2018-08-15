МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Американские финансовые холдинги Fidelity Investments и T. Rowe Price Group Inc., входящие в число крупнейших акционеров Tesla, сократили свое участие в автопроизводителе более чем на 20% каждый, передает агентство Блумберг.

Принадлежащие T. Rowe Price фонды во втором квартале текущего года продали около 3,7 миллиона акций Tesla, сократив свое участие в компании на 23,7% и оставив у себя 11,9 миллиона акций. Фонды Fidelity, в свою очередь, продали 3 миллиона акций, уменьшив свою долю на 21,1%, до 11,2 миллиона акций, передает агентство со ссылкой на нормативные документы.

Таким образом, этот выход инвесторов из активов Tesla произошел до того, как глава компании Илон Маск сообщил о намерении сделать ее непубличной.

В целом же, по данным агентства, T. Rowe Price с марта сократил свою долю в Tesla более чем в шесть раз, а Fidelity с июня прошлого года уменьшил объем акций Tesla в своем портфеле почти в два раза.

Маск сообщил в начале августа, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку. На минувших выходных Маск заявил, что уже обеспечил финансирование своего замысла, а в понедельник подтвердил, что ведет переговоры о выкупе акций с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). Представители фонда подтвердили факт переговоров, не называя стоимости потенциальной сделки. По сообщениям СМИ, PIF может выкупить акции Tesla на сумму до 82 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей Tesla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автокомпаниям, в частности Toyota и Daimler.