ВАШИНГТОН, 15 авг — ПРАЙМ. Американский биржевой регулятор затребовал у Tesla информацию о планах основателя компании Илона Маска по выкупу акций, в результате которого компания может уйти с биржи, сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на источники.

Маск на прошлой неделе заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку. Позднее Маск заявил, что окончательное решение по этому поводу не принято.

На этой неделе комиссия США по ценным бумагам и рынкам прислала Tesla повестку с требованием прояснить планы Маска, сообщает телеканал. Направление такой повестки может свидетельствовать о начале расследования против компании. Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla.

Акции Tesla на торгах в среду снижались и потеряли уже 3,2% — до 336,4 доллара за акцию.