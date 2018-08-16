МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Renault Россия представила обновленную линейку машин модификации Stepway, сообщается в пресс-релизе компании.

"Renault Россия открывает новую главу в истории своего модельного ряда и представляет Stepway серию – семейство автомобилей с внедорожным характером: обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway", — говорится в сообщении.

Модели Stepway серии отличает яркий внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова 360° и высокий дорожный просвет до 195 миллиметров у Sandero Stepway и Logan Stepway, которые открывают широкие возможности для путешествий за город. Специально для любителей комфортных поездок по городу Renault предлагает для Logan Stepway и Sandero Stepway новую серию Stepway City, которая оснащается автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic.

"Stepway серия отвечает новой глобальной фирменной дизайн-стратегии Renault и получила ряд элементов экстерьера и интерьера, свойственных моделям Renault более высоких сегментов… Stepway серия отлично адаптирована к российским дорожным и климатическим условиям эксплуатации", — отмечает компания.

Производство кроссовера Sandero Stepway и кросс-седана Logan Stepway налажено на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти.

Презентация Stepway серии состоится на Московском международном автомобильном салоне 2018 года. Старт продаж Sandero Stepway и Logan Stepway, в том числе в серии Stepway City, запланирован на осень 2018 года, Dokker Stepway появится на российском рынке в начале 2019 года.