МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Средний размер выданного автокредита в первом полугодии текущего года вырос на 10% — до 712,8 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За отчетный период самый большой средний размер автокредита в регионах РФ среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования был отмечен в Москве (1,014 миллиона), Московской области (861,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (837,7 тысячи рублей), а также в Краснодарском крае (805 тысяч рублей) и ХМАО (796,2 тысячи рублей). В свою очередь, самое низкое значение данного показателя было зафиксировано в Чувашской (565 тысяч рублей) и Удмуртской (565,3 тысячи рублей) республиках, республике Татарстан (576,8 тысячи рублей), а также в Кировской (581,3 тысячи рублей) и Оренбургской (581,3 тысячи рублей) областях.

При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была отмечена в Архангельской (+19,7%), Новосибирской (+15,9%) и Ленинградской (+15,2%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+14,1%) и Нижегородской области (+14,0%). Самую низкую динамику роста среднего размера автокредита в топ-40 регионов по объемам автокредитования за три года показали Ставропольский край (-0,6%), Оренбургская (+2,0%), Челябинская (+2,5%) и Белгородская (+2,6%) и Пензенская (+2,7%) области. В Москве увеличение данного показателя составило 11,3%.

"В последние годы средний размер автокредита растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим фактором роста не только среднего размера автокредита, но и всего сегмента автокредитования, остается реализация государственной программы поддержки автопрома. Так, в 2018 году средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля до 1,5 миллиона рублей в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы", — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Викулин также отметил, что на увеличение среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. "Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне", — заключил гендиректор НБКИ.