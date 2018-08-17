МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Tesla Inc. еще в прошлом году, пытаясь выяснить, не вводила ли компания инвесторов в заблуждение относительно проблем с производством седана Model 3, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

SEC направляла запрос поставщику запчастей для Tesla задолго до того, как глава компании Илон Маск в Twitter сообщил о намерении перевести Tesla в непубличный статус. Запросы от SEC также получили другие руководители компании, так как комиссию интересует, что им было известно о планах Маска сделать Tesla частной компанией, сообщают осведомленные источники газеты.

По американским законам Tesla и ее должностные лица могут быть наказаны, если регулятор установит, что инвесторы получали недостоверную информацию о причинах и масштабах задержек с производством Model 3. Расследование SEC может длиться несколько месяцев или даже лет и не иметь юридических последствий.

SEC также хочет выяснить, какую цель преследовал Маск, когда заявил о намерении суверенного фонда Саудовской Аравии профинансировать выкуп акций Tesla, и не пытался ли он навредить инвесторам, занимающим короткие позиции по бумагам компании, подстегнув рост акций.

Комиссия будет пытаться понять, какой информацией располагал совет директоров. В частности, если Маск не продемонстрировал другим руководителям подтверждения каких-либо договоренностей с потенциальными инвесторами, то его сообщение в Twitter о "наличии финансирования" для сделки не имело под собой оснований. Сам глава Tesla в интервью New York Times заявил, что не жалеет о своих словах.

Акции Tesla в пятницу упали на 8%. За текущий год бумаги подешевели на 0,9%, тогда как индекс S&P 500 за это время отметился ростом на 6%.