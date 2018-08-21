ТУРИН, 21 авг — ПРАЙМ. Новому генеральному директору Fiat Chrysler Automobiles NV Майку Мэнли придется решать в Европе незавершенные проблемы.

Его предшественник – скончавшийся в июле Серджо Маркьонне – спас Fiat и избавил Chrysler от банкротства за счет их слияния, в результате чего он приобрел репутацию специалиста по оздоровлению компаний. Однако Маркьонне так и не определился с будущим традиционного бизнеса FCA в Европе, который включает бренды Fiat, Alfa Romeo и Maserati, говорится в статье Dow Jones.

Мэнли придется иметь дело с многочисленными вызовами, включая избыточные производственные мощности на заводах и раздутый штат в Европе, на долю которого приходится 36% сотрудников FCА и только одна десятая ее прибыли. Три четверти продаж FCА в Европе – это продажи машин под брендом Fiat, чья маржа прибыли крайне мала. Успешное оздоровление бренда спорткаров Alfa Romeo не давалось Маркьонне более 10 лет. Бренд Maserati отличается хорошей маржой прибыли, но объем продаж люксовой марки слишком мал, чтобы существенно улучшить общие финансовые показатели FCA.

"Чтобы повысить прибыльность в Европе, FCA, вероятно, потребуется слияние", — считает аналитик Equita Мартино де Амброджи.

FCA отказалась от комментариев.

Европа оказалась проблемным рынком для FCA и ее детройтских конкурентов. На европейском рынке преобладают менее крупные машины, отчасти из-за того, что топливо здесь дороже, чем в США, городские дороги зачастую уже, и многие страны повысили налоги на кроссоверы, которые являются крупным источником прибыли для автопроизводителей. Высокие производственные расходы и конкуренция с такими азиатскими компаниями, как Kia, специализирующимися на малолитражках, тоже негативно сказались на прибыли.

General Motors Co. в течение 20 лет несла потери в этом регионе и в прошлом году продала свой европейский бизнес. У FCA и Ford<F> Motor Co. были затяжные периоды годовых убытков в Европе, и, хотя сейчас они начали фиксировать операционную прибыль здесь, маржа остается гораздо ниже той маржи, которой они добились в Северной Америке.

Маркьонне в течение нескольких лет открыто обхаживал GM, пытаясь найти партнера по слиянию, чтобы гарантировать будущее FCA в отрасли, которая требует многомиллиардные ежегодные инвестиции. Базирующиеся в США бренды Fiat Chrysler – Jeep и Ram – ранее отмечали интерес со стороны других автопроизводителей, но потенциальные покупатели были не готовы покупать Fiat и Alfa Romeo. Ранее в этом году FCA заявила, что поиск партнера для слияния завершен и она сможет выжить, оставаясь самостоятельной компанией.

Операционная прибыль FCA с каждого проданного Jeep или Ram составляет около 2850 евро и лишь 250 евро с каждого проданного Fiat. Об этом говорится в анализе открытых финансовых данных FCA, проведенном Фердинандом Дуденхоффером, главой Центра анализа авторынка в Университете Дуйсбург-Эссен.

Маркьонне, презентовав в июне 5-летний план компании, говорил о множестве новых моделей, которые будут добавлены в линейку FCA, но при этом не уточнил подробностей. Во время последнего конференц-звонка Мэнли тоже не стал вдаваться в детали.

Бывший гендиректор потратил много времени, усилий и миллиарды евро, пытаясь оптимизировать премиальный бренд Alfa Romeo, однако бренд так и не смог добиться целей по продажам на рынке, на котором полно похожих предложений от BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus.

Неожиданная кончина Маркьонне возродила среди работников FCA опасения насчет будущего бизнеса в Европе, особенно в Италии, исторической родине Fiat, где по-прежнему на компанию работает 60 000 сотрудников. Маркьонне уже переместил юридическую штаб-квартиру автопроизводителя в Нидерланды, а налоговое резидентство – в Великобританию. Но поскольку сам он родился в Италии и поддерживал хорошие отношения с некоторыми итальянскими политиками, итальянцы считали, что он привязан к этой стране. Мэнли же является уроженцем Великобритании.

FCA продлила летний простой на заводе Mirafiori в Турине, который когда-то был одним из крупнейших в Европе, но сейчас в основном бездействует, почти до четырех недель с изначальных двух. Представители профсоюза считают это плохим знаком.

На заводе Mirafiori сейчас работает почти 13 000 человек по сравнению с 60 000 в начале 1980-х годов. По данным профсоюзов, количество выпущенных автомобилей на этом заводе в этом году составит всего лишь около 50 000 по сравнению с 463 000 в 1997 году.