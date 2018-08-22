МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) за январь-июль 2018 года составил 61,4 тысячи автомобилей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Лидером рынка LCV является отечественная марка GAZ, на долю которой за отчетный период пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 27,9 тысячи реализованных экземпляров, что на 9% больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

Вторую строчку занимает отечественный УАЗ, продажи которого упали на 29% и составили 8,9 тысячи единиц. Замыкает тройку лидеров российский бренд — Lada с показателем в 5,9 тысячи автомобилей (плюс 7%). В пятерку марок-лидеров рынка LCV за семь месяцев также попали Ford (5,6 тысячи штук; рост в 1,5 раза) и Mercedes (4,9 тысячи штук; плюс 14%).

По данным агентства, в модельном рейтинге лидерство на рынке новых легких коммерческих автомобилей сохраняет GAZ "Газель" Next, продажи которой за период составили 16,3 тысячи единиц, показав рост на 20%. Второе место занимает модель GAZ 3302 — 6,1 тысячи машин (+1%). Далее в рейтинге следуют Ford Transit (5,3 тысячи штук; +47%), Lada Largus VU (4,9 тысячи штук; +5%) и УАЗ 3909 (4,5 тысячи штук; —37%).