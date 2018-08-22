КАЛИНИНГРАД, 22 авг — ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" приступил к производству автомобиля KIA Cerato третьего поколения, модель появится в российских дилерских центрах KIA в третьем квартале 2018 года, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"На заводе "Автотор" в Калининграде началось серийное производство автомобиля KIA Cerato третьего поколения. Cохранив все основные преимущества модели, автомобиль стал еще динамичнее и комфортабельнее и предлагает новые опции. Салон стал просторнее, увеличились габаритная ширина автомобиля и пространство для багажа", — говорится в сообщении компании.

"Автотор" производит KIA Cerato c 2012 года. В ноябре 2014 года была введена в действие новая линия, позволившая начать производство автомобиля по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузова. Инвестиции в создание комплекса составили 50 миллионов евро. В общей сложности было выпущено более 44 тысяч автомобилей этой модели.

В настоящее время на заводе выпускается 11 моделей легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников KIA для российского рынка: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России приступил к выпуску автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Производство ведется с 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,8 миллиона автомобилей. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.