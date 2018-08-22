МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Власти Лондона запретят автомобилям с дизельными и бензиновыми двигателями въезд в центр города в рамках борьбы с загрязнением воздуха, сообщает газета Evening Standard.

Как пишет издание, автомобилисты будут вынуждены заплатить штраф 130 фунтов за проезд по девяти улицам в восточной части Лондона в час пик, если они не за рулем электромобиля или гибридного авто.

Эти меры будут приняты 3 сентября. Как отмечает издание, на данный момент это самые строгие меры из тех, что были введены в отношении загрязняющих транспортных средств.

Корпорация лондонского Сити планирует с апреля ввести аналогичные меры, ограничивающие проезд в Сити.

Ранее мэр Лондона Садик Хан обратился к министру транспорта Великобритании Крису Грэйлингу с просьбой наделить его полномочиями ограничивать количество таксистов-частников. По мнению мэра Лондона, увеличение числа таксистов-частников приводит к лишним "пробкам", загрязнению воздуха и проблемам для водителей официальных такси.