МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Основатель и основной акционер Tesla Илон Маск нанял аналитиков Morgan Stanley для консультаций о выкупе с биржи акций компании. Речь идет о частном консультировании Маска, а не компании Tesla.

В начале августа Маск заявил о намерении выкупить акции Tesla по 420 долларов за одну акцию, что на 20% превышало их рыночную цену, и сделать компанию частной.

На этих новостях стоимость акций Tesla поднялась на 11% и на максимуме, 7 августа, доходила до 380 долларов за бумагу. Капитализация компании превысила 66 млрд долларов.

Заявление Маска привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам США (SEC), ведомство начало предварительное расследование. В то же время группа акционеров Tesla подала против основателя компании коллективный иск, в котором говорится о понесенных финансовых потерях из-за его заявления.

Маск уже сообщил о переговорах с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund о выкупе акций компании с биржи. С финансированием выкупа может также помочь производитель космической техники SpaceX, также основанный Маском.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", по-разному оценили привлечение Morgan Stanley в качестве консультанта. Одни не исключают, что Маск действительно нацелен на обратный выкуп акций, другие полагают, что основатель Tesla пытается с помощью аналитиков банка выпутаться из сложной ситуации.

ОБРАТНЫЙ ВЫКУП

Маск заявил публично, что может выкупить акции по цене 420 долларов за акцию, что на 31% выше текущих котировок, напоминает аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его словам, вялая реакция рынка свидетельствует, что инвесторы не слишком поверили в такую возможность, а SEC начала предварительное расследование, чтобы убедиться, что это заявление не было манипулированием котировками Tesla.

"В этом случае предприниматель вместо акций может приобрести большие неприятности. Чтобы их избежать, не будучи искушенным в правилах и регламентах, не обойтись без консультаций специалистов", — считает Калачев.

По его мнению, поскольку речь идет о частном консультировании именно Илона Маска, а не компании Tesla, это означает, что основатель компании не оставил идеи превратить ее в частную, выкупив акции с рынка.

При этом Калачев не исключил, что консультации понадобились Маску для того, чтобы найти способ выпутаться из ситуации, которая сложилась после объявления намерения о выкупе.

"Выкуп акций и делистинг с биржи, пожалуй, лучший вариант для компании Маска. Это достаточно распространенный ход для компаний, которые испытывают серьезные финансовые трудности", — считает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин.

Он не исключил, что Маску удастся привлечь деньги с Ближнего Востока. Возможно, покупка акций будет совершена через SpaceX. Пока SpaceX частная компания сложно оценить ее финансовые возможности, отметил Кукушкин.

Он не исключил, что Маск решит продать долю в производителе космической техники (возможно с правом обратного выкупа) и на вырученные средства выкупит акции Tesla.

"Чтобы воплотить идею в жизнь, компании нужно договориться и со своими кредиторами. Для выбора оптимального варианта Маск и нанял консультантом Morgan Stanley", — считает эксперт.

….ИЛИ МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

Как поет в своей песни группа "Ленинград" — "все это похоже на какую-то разводку…", а точнее на манипулирование рынком, так прокомментировала новость о привлечении аналитиков Morgan Stanley замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

После сообщения в Твиттере о том, что Маск проведет выкуп по цене в 420 долларов, котировки акций взлетели, а сообщением основателя Tesla заинтересовалась SEC, напоминает Кокорева. За манипулирование рынком в США грозит тюремный срок и не маленький, отмечает она.

Если бы у Маска были серьезные намерения провести выкуп акций, процедура была бы несколько иной. Маск начинает изображать бурную деятельность, возможно, в сговоре с Morgan Stanley, который хочет скинуть акции компании по хорошей цене, не исключает Кокорева.

"Отчетность Tesla доступна, и все знают, что компания накопила рекордные долги, ее деятельность убыточная. Если рассчитывать такие показатели как Debt to equity ratio (долг/собственный капитал), current ratio (коэффициент текущей ликвидности), то мы увидим, что компания неплатежеспособна. Рыночная стоимость компании завышена. Если в ближайшие годы Tesla не продемонстрирует технологический прорыв, ее ждет крах, и Маск это понимает", — отмечает эксперт.

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"У Маска начинают сдавать нервы, так как явно первоначальные планы по выпуску электромобилей затягиваются и, по некоторым данным, затягиваются удавкой бесконечных убытков и потребностей в новых инвестициях, при этом стоимость акций никаким образом не отражает реальных финансовых "достижений" компании", — полагает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Плеханова Константин Ордов.

ИННОВАЦИИ И ПРИБЫЛЬ

Часто ли у инновационных компаний возникают проблемы, сходные с Tesla, когда сталкиваются интересы акционеров, желающих получить скорую прибыль и планы долгосрочного развития?

По мнению Кокоревой, в инновационных компаниях нет такого понятия как "скорая прибыль". Крупные акционеры изначально понимают, что этот бизнес требует больших вложений, которые либо сразу "выстрелят", либо нет, и будут долго окупаться.

"Если речь идет о миноритариях Tesla, то конфликт интересов присутствует. Акционеры закладывали одни ожидания, а в итоге получают совсем иное. В этом случае они либо распродают бумаги, либо судятся с мажоритариями, если те отклоняются от плана развития", — говорит Кокорева.

По ее словам, в ситуации, когда компания по уши в долгах и убытках, выплачивать квартальные дивиденды и действовать в интересах миноритариев сложно.

Проблемы в инновационных компаниях нередки, так же как и банкротства, но Tesla, похоже, стала "слишком большой, чтобы лопнуть", считает Ордов.

По его словам, слишком крупные инвестиции и крупнейшие инвесторы стали участником "лотереи" Маска, и они приходят к мысли о том, что выигрышных билетов в этом тираже нет. Отсюда все эти нервные заявления акционеров, которые понимают, что отрицательными новостями играют против собственных инвестиций, но видимо считают это меньшим злом.