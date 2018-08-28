МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. После почти 10 лет роста продажи новых автомобилей на крупнейших в мире автомобильных рынках впервые со времени мирового финансового кризиса входят в фазу стабильного замедления. В свете неопределенности вокруг новых угроз торговой политики США это оказывает давление на прибыль компаний, говорится в статье Dow Jones.

Некогда процветающий авторынок Китая сейчас замедляется, отчасти из-за усиливающихся торговых конфликтов с США. Американский спрос на легковые машины и пикапы, долгое время остававшийся положительным моментом в мировой автоотрасли, выдохся после семи лет роста, который способствовал повышению прибыли автопроизводителей и поставщиков автокомплектующих по всему миру.

В Европе, где продажи новых машин до сих пор выигрывали от восстановления, отмечавшегося на континенте, авторынок тоже начал слабеть, а спрос возвращается на уровни, наблюдаемые до рецессии. Это затрудняет получение прибыли в регионе, где многие автокомпании уже давно испытывают сложности с этим.

Стоит отметить, что мировой спрос остается сильным благодаря сохраняющейся экономической мощи, но тучи уже сгущаются.

Торговая политика президента Дональда Трампа подрывает уверенность потребителей на множестве рынках за пределами США и многими расценивается как основная угроза продолжению экономического роста.

Однако вчерашние договоренности между США и Мексикой об изменении некоторых пунктов соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) воодушевили инвесторов, привели к подъему американских акций, мировых валют и сырья. Дорожали вчера и акции автопроизводителей, включая General Motors и Ford<F> Motor Co. Акции немецких автокомпаний Volkswagen AG, BMW AG и Daimler AG, у которых есть крупные заводы в США и Мексике, сегодня утром заметно повышались, опережая немецкий индекс "голубых фишек" DAX.

Полномасштабная торговая война может пустить отрасль под откос, считают аналитики. По оценкам Oxford Economics, в 2019 году "реализация сценария торговой войны средней тяжести" может спровоцировать падение реального мирового ВВП примерно на 0,5%, что, по всей видимости, негативно скажется на спросе на новые машины.

Эти опасения заставили некоторых автопроизводителей, включая Ford и Fiat Chrysler Automobiles NV, сдержанно подходить к прогнозам и умерить свои финансовые ожидания. В июне Daimler опубликовала неожиданное предупреждение по прибыли, заявив, что введенные Китаем ответные пошлины на импорт американских автомобилей, вероятно, ударят по продажам и прибыли в сегменте внедорожников и кроссоверов, которые она производит на своем заводе в Алабаме.

"Замедление наступило в непростое время, поскольку переход отрасли на электрифицированные машины и гонка подразделений робототехники поглощают значительную часть расходов на исследования и разработки", — говорит Дейв Салливан, аналитик консалтинговой фирмы AutoPacific Inc.

Фирмы вынуждены адаптироваться к росту цен на сталь и алюминий, вызванного новыми тарифами, введенными администрацией Трампа в этом году. Ужесточение регулирования выбросов в Европе и Китае тоже вынуждает автопроизводителей тратить миллиарды долларов на новые технологии, направленные на ограничение загрязнения воздуха отработанными газами автомобилей.