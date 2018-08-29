МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Британский производитель автомобилей класса "люкс" Aston Martin рассматривает возможность проведения первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

"Aston Martin предполагает, что в результате IPO free float составит минимум 25% и ожидает, что компания будет допущена к включению в британские индексы FTSE", — говорится в сообщении.

Aston Martin добавляет, что проспект эмиссии, включающий полную информацию о готовящемся предложении, будет опубликован примерно 20 сентября.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена в размере до 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,38 миллиарда долларов).

В 2015 году другой производитель люксовых автомобилей — итальянский Ferrari — провел успешное IPO на бирже Нью-Йорка. Он привлек около 900 миллионов долларов, разместив примерно 10% акций.

Британская компания Aston Martin основана в 1913 году. Она специализируется на производстве люксовых спортивных автомобилей.