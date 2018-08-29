МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Volkswagen AG в среду сообщила, что приобрела миноритарную долю в технологической компании FDTech GmbH, которая разрабатывает программное обеспечение и ориентированные на будущее системы для автоматизированного и автономного вождения.

По информации немецкого автопроизводителя, штат FDTech, чья штаб-квартира находится в Хемнице, насчитывает примерно 30 специалистов. Она была создана в 2017 году, сообщает Dow Jones.

Управляющий директор FDTech Карстен Шульце сказал следующее: "Участие Volkswagen поможет нам в осуществлении амбициозных планов роста".