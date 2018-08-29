МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Легендарный производитель спорткаров Aston Martin, известный тем, что агент 007 предпочел именно его автомобиль, принял решение о проведении IPO. Британский производитель автомобилей класса "люкс" намерен разместить на Лондонской фондовой бирже как минимум 25% акций компании.

Aston Martin был основан в 1913 году Лайонелом Мартином и Робертом Бэмфордом. Автомобили компании известны миру, благодаря съемкам в фильмах о британском шпионе Джеймсе Бонде. С 2007 года акционером компании является консорциум инвестфондов, включая кувейтский фонд Investment Dar и Adeem Investment and InvestIndustrial.

Листинг может состояться после трех лет реструктуризации, проходящей под руководством генерального директора Энди Палмера, который сумел вернуть легендарный бренд к прибыльности и начать масштабную экспансию. Выручка за шесть месяцев текущего года выросла на 8% — до 444,9 млн фунтов (573,2 млн долларов). EBITDA увеличилась на 14%, до 105,9 млн фунтов. Палмер считает, что сейчас подходящая база для проведения IPO.

Несмотря на непростые времена для Великобритании, которая сейчас выходит из ЕС, время для размещения акций Aston Martin выбрано хорошее: показатели компании растут, биржевые индексы на максимумах, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Компания может быть оценена в 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,5 миллиарда долларов), что является вполне справедливой ценой для нее и дает возможность войти в британский индекс FTSE 100, заняв 93-ю строчку. Но хотя британский производитель сможет разместить бумаги по высоким ценам, уже через пару лет котировки могут просесть под напором рынка, считают эксперты.

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ БИРЖИ

Лондон, как основная площадка, выбран в силу традиционно британских корней компании: для инвесторов в Великобритании любимая марка Джеймса Бонда более знакома, говорит аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Действительно, Aston Martin – британский бренд, поэтому не случайно местом для размещения выбран именно Лондон, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Последние годы были для компании непростыми: финансовые трудности и сложности с продуктовым предложением. Но по итогам прошлого года Aston Martin достиг максимальных результатов за всю историю: выручка около одного миллиарда долларов и прибыль на уровне 244 миллионов долларов", — замечает он, напоминая, что у компании есть планы по запуску в 2021 году направления электрокаров.

Сейчас подходящий момент для проведения успешного IPO, говорит Бахтин. "Кроме того, такие размещения проходят не часто, сам по себе производитель культовый и привлечет большое внимание", — полагает он. По его мнению, планируемое IPO помогло бы компании окончательно восстановиться и выйти на новый уровень.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев также считает, что сейчас не худшее время для выхода на биржу – рынки на подъеме, спрос на автомобили премиум-сегмента стабилен, и не факт, что в случае обострения торговых войн конъюнктура не ухудшится.

"Аston Martin – небольшая компания, в прошлом году она произвела 3223 автомобиля, это вдвое меньше, чем 10 лет назад. Поэтому разумно, что размещение может проводиться на "домашнем" фондовом рынке", — полагает он.

Это не помешает в случае успеха в дальнейшем выйти и на американскую биржу.

По мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, Aston Martin выбрал для размещения, напротив, непростое время: Великобритания только недавно решила покинуть ЕС, поэтому размещение будет своеобразным тестом спроса на британские активы со стороны инвесторов.

"Впрочем, спрос может быть довольно высоким, потому что аналог Aston Martin, Ferrаri, впервые радует инвесторов высокой рентабельностью скорректированной EBITDA, которая в III квартале превышает 30%", — говорит он. По его словам, это делает Ferrari сродни Apple или Gucci.

"То есть, видимо, и качество люксовых машин, и спрос на них в данный период времени становится сродни спросу на бытовые электронные гаджеты", — полагает он, поясняя, что, скорее всего, этот спрос базируется на росте уровня доходов среднего класса развитых стран.

ПЕРСПЕКТИВЫ БРИТАНЦА

У компании хорошие перспективы развития благодаря планам по выпуску популярных сейчас моделей SUV, а также благодаря расширению присутствия в Китае, который является главным драйвером спроса на люксовые авто в последние годы из-за роста среднего класса, говорит Сабитов. "Более отдаленными драйверами роста служат планы компании по запуску электрических или гибридных двигателей к 2025 году", — добавляет он.

Однако для потенциальных инвесторов определенный риск будет заключаться в том, что сразу после IPO кувейтская Investment Dar, которая владеет контрольным пакетом Aston Martin, может продать часть своих бумаг какому-нибудь стратегическому инвестору, например, Toyota или даже индийской Mahindra&Mahindra, говорит Антонов.

"И миноритарии, купившие бумаги Aston Martin на IPO, могут в итоге получить совсем не ту компанию, которую покупали, а также могут увидеть снижение котировок", — считает он.

На фоне штурма американскими индексами максимумов, Aston Martin, может, и удастся разместиться, исходя из оценки компании в 6,5 миллиарда долларов, но дальше, в течение года-двух, вероятно снижение котировок, как только закончится ралли индексов, не исключает он.