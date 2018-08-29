МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Глава Минпромторга Денис Мантуров сравнил автомобили, на которых передвигаются президенты США и России, и сделал вывод о превосходстве отечественного лимузина. Он подчеркнул, что российский Aurus лучше американского Cadillac One The Beast сразу по нескольким показателям.

"И здесь мы их обошли", — подчеркнул Мантуров.

Автомобиль Дональда Трампа по прозвищу "Зверь" (The Beast) достался ему в наследство от Барака Обамы. В настоящее время концерн General Motors ведет разработку новой машины для американского лидера. В США признают, что лимузин Владимира Путине длиннее и больше.

По словам Мантурова, принципиальная разница между двумя машинами в том, что Cadillac One не является серийным автомобилем. Он сделан на базе тяжелой платформы. Российский Aurus изначально разрабатывался как серийный бронированный лимузин.

"А когда берется тот же самый "мерседес", он, конечно, очень эстетичный, красивый автомобиль, но при этом изначально закладывался как легкий автомобиль, и для того, чтобы он стал бронированным и тем более удлиненным, он становится уже не серийной машиной. А у нас это серия. И пропорции, особенно внешне, смотрятся более эстетично", — сказал министр.

Проект "Кортеж" является семейством автомобилей класса люкс для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который появится в 2019 году или годом позднее. В основе – единая модульная платформа. Над разработкой трудился государственный институт НАМИ вместе с группой Sollers. Государство вложило в этот проект 12,4 миллиарда рублей. Планируется, что в свободную продажу автомобили "Кортеж" под брендом Aurus поступят в начале следующего года. По предварительной информации, цена на них будет начинаться от 10 миллионов рублей.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", первая задача проекта "Кортеж" по созданию надежного лимузина для первых лиц страны выполнена. Машина получилась достаточно интересной, хотя говорить о полноценной конкуренции с аналогами от Mercedes-Benz пока не стоит. Вторая часть задачи – налаживание серийного выпуска – пока остается под вопросом. Ее успех во многом зависит от качеств всей линейки новой марки и правильной маркетинговой политики. Но будущее у Aurus должно стать интересным.

ПОКА ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ

Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что интерес к проекту "Кортеж", по крайней мере поначалу, будет проявлять определенный круг лиц, готовый демонстрировать лояльность к данному проекту по той или иной причине. Вопрос реальной привлекательности автомобилей этой марки пока остается открытым. С одной стороны, это – российская разработка, но, с другой стороны, в ее создании принимали участие различные иностранные компании.

"Платформа придумана, в нее вложено много денег, разработчики очень долго шли к созданию Aurus, его можно запустить в мелкое серийное производство. Но пока ни у кого нет представлений о надежности этого автомобиля, о его ресурсе – тех вещах, которые ценятся в любом автомобиле", — отметил Ломанов.

Если сравнивать "Кортеж" с другими автомобилями подобного класса, то лидером все равно пока остается Mercedes-Benz, считает эксперт. Большинство первых лиц государств, не имеющих собственного автомобилестроения нужного уровня, предпочитают немецкого производителя, в редких случаях – американские машины.

"У лимузинов Mercedes очень высок уровень защиты и качества. Компания шла к вершине очень долго", — подчеркнул эксперт.

Ломанов считает, что говорить об Aurus, как о чем-то уже состоявшемся, пока не стоит. Это проект, которому еще предстоит вырасти в большую систему и закрепиться.

"Возможно, через некоторое время мы сможем сказать, что это – круто. Мы сделали свою машину, и она у нас надежная. Пока сказать о нем что-то еще довольно сложно", – считает Ломанов.

По мнению эксперта, в настоящее время любая компания, располагающая средствами, может найти компонентную базу и создать автомобиль в любом сегменте. Сделать дорогую машину гораздо проще, поскольку этот товар – фактически штучный. Он изготавливается почти полностью вручную, поэтому такие автомобили стоят огромных денег и в любом случае окупаются, позволяя получить прибыль.

"При этом никто не знает, как инженеры просчитали компонентную базу. И таких примеров — масса", — сказал Ломанов.

"Кортеж" – проект автомобиля для первых лиц государства, поэтому он достаточно закрыт. Конечно, много информации появлялось в открытом доступе, но насколько она объективна, сказать сложно, а имеющиеся данные трудно анализировать, добавил Ломанов. Известно, что в разработке принимали участия специалисты Porsche, но каков был объем этого участия, сказать невозможно. Эксперт напомнил историю про двигатель автомобиля "ВАЗ-2108", о котором когда-то говорили, как о разработке немецких инженеров. Однако это не было полной правдой.

"Да, в нем были некие идеи от Porsche, но нельзя говорить, что они принимали участие в создании "восьмерки"", — подчеркнул он.

России, безусловно, нужен такой автомобиль, если мы хотим считать себя могучей страной, считает Ломанов. Однако сложно сказать, насколько проект "Кортеж" станет коммерчески эффективным. В России любят дорогие автомобили и стараются выбирать самые престижные машины в своем сегменте.

"Но когда мы говорим об автомобилях такого уровня, то это – совершенно другой мир, в котором очень трудно понять уровень спроса. Это может зависеть даже не от самого автомобиля, а от правильной маркетинговой политики. Если смогут сделать бренд модным, то мы увидим хорошие продажи. Если же "Кортеж" останется отечественной разработкой для первых лиц государства, не факт, что это заставит людей покупать эти машины", — заключил Ломанов.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Заместитель главного редактора журнала "За рулем" Игорь Моржаретто считает, что проект Aurus фактически состоит из двух частей. Первую из них – создание автомобиля для первых лиц государства — можно считать выполненной. Машину уже можно собирать на территории института НАМИ, где есть сборочный цех и производство двигателей. Мощность пока рассчитана на 150-200 автомобилей в год.

"Как сказал Мантуров, на 2019 год все заказы приняты. Принимаются уже на 2020 год. Первая часть проекта выполнена, и автомобиль получился любопытный, впечатляющий. Действительно, есть чем гордиться", — сказал Моржаретто.

Вторая часть проекта, по его словам, более сложная, но и более интересная. Существует платформа и технология производства линейки двигателей, а это – площадка для старта полноценного серийного производства.

"Можно и нужно делать на этой платформе автомобили более широкого распространения. Премиальные, но доступные уже не только высшим чиновникам и самым богатым бизнесменам", — считает эксперт.

Где будет размещено серийное производство, пока не сообщается, но к 2021-2022 году оно должно быть развернуто. По предварительной информации, планируется собирать от пяти тысяч и более автомобилей в год, напомнил эксперт.

"Это – более интересная задача, с моей точки зрения. И если получится выполнить вторую часть, то весь проект просто выстрелит", — уверен Моржаретто.

О надежности и ресурсе Aurus по доступным сейчас данным трудно сделать даже предположения. Однако ресурсные испытания автомобиля и двигателя уже идут, а компьютерные тесты первого этапа показывают, что автомобиль отвечает всем стандартам и требованиям, подчеркнул Моржаретто.