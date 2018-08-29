МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль автомобилестроительной группы Sollers по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 443 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка сократилась на 11,7%, до 14,1 миллиарда рублей.

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — "Sollers — Дальний Восток", Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers — гендиректор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.