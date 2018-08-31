МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Южной Кореи проведут стресс-тесты для автомобилей BMW, чтобы выяснить причины их массовых возгораний, сообщает агентство транспортной безопасности Республики Корея.

Решение было принято по итогам встречи представителей ведомства, руководителя института автомобильной безопасности и группы владельцев автомобилей BMW, понесших ущерб из-за возгораний. Участники обсудили подробный план расследования причин инцидентов.

"Договорились провести стресс-тесты автомобилей 520d в особых условиях и провести, как уже было запланировано, испытания для сравнения работы и расхода топлива модуля регуляции выхлопных газов до и после отзыва автомобилей, а также этого модуля на автомобилях 520d в Южной Корее и в Европе", — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, запланировано докупить автомобили модели 120d для проведения более масштабных испытаний, которые должны проверить, возникает ли возгорание при работе системы охлаждения воздуха в стоящих неподвижно автомобилях.

В этом году в Южной Корее произошли около 40 случаев возгорания автомобилей компании BMW, наибольшее число инцидентов приходится на летние месяцы. В конце июля южнокорейское подразделение BMW объявило об отзыве более 100 тысяч автомобилей компании 42 моделей для замены комплектующих.

Позже власти страны ввели временный запрет на использование автомобилей BMW, которые не прошли проверку безопасности, и начали расследование причин возгораний. Группа владельцев автомобилей обратилась в полицию с требованием начать уголовное расследование в отношении руководителей южнокорейского отделения BMW.