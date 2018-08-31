МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. По крайней мере один фонд BlackRock Inc. голосовал за назначение независимого председателя совета директоров Tesla Inc., следует из документов, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает Dow Jones.

На ежегодном собрании Tesla, прошедшем ранее в этому году, эту инициативу поддержал фонд BlackRock Capital Appreciation. Он действовал вопреки рекомендации руководства.

Председателем совета директоров Tesla остается Илон Маск, так как акционеры подавляющим большинством голосов высказались против его замены.

Этот фонд BlackRock действовал наперекор руководству в ряде других случаев, например, отклонил избрание директором Антонио Грасиаса, основателя Valor Equity Partners.

Акции Tesla подросли на 0,36% — до 304,10 доллара. За последние 12 месяцев они потеряли 15%, тогда как индекс S&P 500 набрал 17%.