МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", в целом позитивно оценили применение динамических дорожных знаков, которые будут автоматически вычислять оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим, однако подчеркнули, что они должны способствовать безопасности именно профилактическим путем, а также рассказали, на каких трассах лучше применять эту новинку.

Ранее "Известия" сообщили, что динамические знаки, которые представляют собой электронное табло с переменной информацией, планируется ставить на автомагистралях и скоростных дорогах. Таким образом, власти намерены за 12 лет снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля. Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит ГОСТ, который разрешит установку таких знаков.

ХОРОШАЯ ИДЕЯ

"Сама идея замечательная, я думаю, она будет способствовать безопасности. Конечно, я не знаю, насколько она рентабельна, чтобы везде ее ставить, но в каких-то местах, где это особо, наверно, нужно, для того, чтобы человек за рулем мог сориентировать себя по поводу того, какой скоростной режим ему выбрать, – это нормально", — рассказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

По его словам, само применение этих знаков делается для того, чтобы не ставить дополнительную камеру фото- или видеофиксации, а способствовать безопасности профилактическим путем. Поэтому главное опасение эксперта в том, что можно сначала поставить знак ограничения скорости, а за ним установить фото- или видеофиксацию.

"А если это будет применяться в камерах фото-, видеофиксация …, то эти знаки сами себя дискредитируют. Именно поэтому на территории Европы знаки, которые, скажем так, не то, что временные, а (изменяются — ред.) согласно погодным условиям, там не применяется камера фото-, видеофиксации, чтобы люди не думали, даже европейцы, приезжие, что это сделано для какого-то ограничения, чтобы их оштрафовать. Здесь применение динамических знаков должно быть в обязательном порядке профилактическое", — подчеркнул Канаев.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин также считает, что это позитивная идея.

"Если эта система будет работать корректно, то я всегда за, потому что водители у нас не всегда умеют адекватно оценивать дорожную обстановку и погодные условия. Значит, надо им подсказывать тогда с помощью знаков, что погодные условия недостаточно хорошие, чтобы гнать с разрешенной скоростью – 60 (километров в час – ред.), и надо немножко осадить пыл", — сказал Травин.

ГДЕ НУЖНЕЕ

Автоэксперты считают, что заменять все традиционные знаки ограничения скорости на динамические не стоит.

По словам Травина, главный критерий выбора места для установки электронных дорожных знаков должен исходить из степени риска на том или ином участке дороги, а также от географических условий.

"Мне кажется, что в первую очередь там, где сложные географические условия. Может быть, это горы Кавказа или Крыма. Не вижу большого смысла устанавливать подобные знаки в европейской части России, в центральной части", — предположил эксперт.

Канаев в свою очередь считает, что такие знаки нужны в основном на транзитных трассах.

"Это однозначно трасса М-4, М-10 сразу, то есть, на Питер и в Ростов, на Краснодар, там можно, трасса М-6, трасса М-3. То есть, такие трассы, которые выездные из Москвы, это точно можно ставить, изначально это будет востребовано для водителей, а все остальное пока, наверное, под большим вопросом, потому что мы не знаем всех данных этого уравнения", — заключил он.