МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2018-2019 финансового года составила 1,24 триллиона иен (11 миллиардов долларов), что на 15,9% выше показателя за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 422,68 иены (3,74 доллара) против 355,92 иены (3,15 доллара) в первом полугодии прошлого фингода. Выручка компании в годовом выражении выросла на 3,4% — до 14,674 триллиона иен (130 миллиардов долларов), а операционная прибыль увеличилась на 15%, до 1,261 триллиона иен (11,2 миллиарда долларов).

Продажи компании за первое полугодие составили 4,419 миллиона автомобилей, что на 0,7% превышает показатель годичной давности.

По итогам второго квартала фингода чистая прибыль Toyota выросла на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 585 миллиардов иен (5,1 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 200,21 иены (1,77 доллара) против 152,87 иены (1,35 доллара) за три месяца в 2017 году. Квартальная выручка выросла на 2,3% — до 7,311 триллиона иен (64,7 миллиарда долларов), а операционная прибыль — на 10,9%, до 579,158 миллиарда иен (5,12 миллиарда долларов).

Компания также сообщила, что ухудшила прогноз по чистой прибыли по итогам текущего фингода до 1,75 триллиона иен (15,5 миллиарда долларов), что на 6,2% ниже показателя предыдущего фингода. В августе компания ожидала получить чистую прибыль за год на уровне 2,12 триллиона иен (18,8 миллиарда долларов). В то же время Toyota слегка улучшила прогнозы по выручке и операционной прибыли. По ожиданиям компании, выручка составит 29,5 триллиона иен (261 миллиард долларов), а операционная прибыль — 2,4 триллиона иен (21 миллиард долларов).