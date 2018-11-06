МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Россияне в январе-сентябре текущего года приобрели почти 945 тысяч новых легковых иномарок, потратив на их покупку более 1,5 триллиона рублей, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Согласно оценке аналитического агентства "Автостат" по итогам девяти месяцев 2018 года в России было реализовано почти 945 тысяч новых легковых иномарок. На их покупку было потрачено 1 триллион 543,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

При этом больше всего за данный период было потрачено на покупку продукции корейской марки KIA — 205,5 миллиарда рублей. На втором месте находится японская Toyota — 189,3 миллиарда рублей, а замыкает тройку лидеров корейский Hyundai с показателем 146,9 миллиарда рублей.

Кроме того, россияне потратили 118,7 миллиарда и 101,2 миллиарда рублей соответственно на покупку новых машин немецких марок Mercedes-Benz и Volkswagen. На иностранные автомобили остальных брендов было затрачено менее 100 миллиардов рублей, сообщает агентство.

Отмечается, что на долю иномарок в РФ приходится 78% продаж новых легковых автомобилей. Но за счет более высокой средней цены им принадлежит 90% всей емкости российского рынка.