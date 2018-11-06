МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере 51,9 миллиарда иен (459,6 миллиона долларов), что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее, сообщается в финансовой отчетности компании.

Чистая прибыль на акцию составила 34,8 иены (0,3 доллара) против 32,47 иены (0,29 доллара) за первое полугодие предыдущего фингода. Выручка концерна при этом выросла на 23,5% в годовом выражении — до 1,17 триллиона иен (10,4 миллиарда долларов).

Кроме того, компания указывает, что мировой объем продаж за первое полугодие составил 594 тысячи автомобилей, что на 19,3% выше показателя годичной давности.

Компания прогнозирует чистую прибыль по итогам текущего финансового года, который завершится 31 марта 2019 года, на уровне 110 миллиардов иен (974,1 миллиона долларов), а выручку на отметке 2,4 триллиона иен (21,3 миллиарда долларов). Данный прогноз остался без изменений по сравнению с цифрами, озвученными компанией в мае.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио, число сотрудников составляет около 60 тысяч человек.