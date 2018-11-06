МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Skoda в России в октябре выросли на 33,1% в годовом выражении, до 7,614 тысячи штук, сообщает компания.

"Skoda Auto Россия вновь демонстрирует впечатляющие результаты продаж: за 10 месяцев 2018 года клиентам передано 65,087 тысячи автомобилей – больше, чем за весь 2017 год (январь-декабрь 2017: 62,302 тысячи единиц). Объемы реализации чешской марки в октябре выросли на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,614 тысячи автомобилей (октябрь 2017: 5,720 тысячи единиц)", — говорится в сообщении.

При этом в октябре было продано 3,239 тысячи Skoda Rapid, что на 40,2% больше результата прошлого года. Продажи Skoda Kodiaq достигли 2,233 тысячи автомобилей, Skoda Octavia — 1,942 тысячи, Skoda Superb — 187 машин.