МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Volkswagen в октябре нарастил продажи машин в России на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до рекордных с начала года 9,928 тысячи штук, сообщает компания.

"Результаты продаж марки Volkswagen в октябре бьют рекорды: в прошлом месяце было реализовано 9,928 тысячи автомобилей, что свидетельствует о росте на 24% по сравнению с результатом октября 2017 года (8,014 тысячи автомобилей). На сегодняшний день это лучший результат по продажам марки в 2018 году", — говорится в сообщении.

При этом за период с начала года продажи марки увеличились на 21% и составили 84,698 тысячи автомобилей (январь-октябрь 2017 года – 70,108 тысячи автомобилей).

По данным компании, российские клиенты продолжают делать выбор в пользу представителей сегмента SUV. Так, в октябре было продано 233 автомобиля Teramont, 543 новых Touareg, а спрос на второе поколение Tiguan составил 3,309 тысячи автомобилей (рост продаж модели — 24%). Как сообщают в компании, это лучший результат по продажам модели в 2018 году.

Кроме того, в октябре было реализовано 5,343 тысячи автомобилей Polo, а за десять месяцев 2018 года – 48,272 тысячи машин этой модели, что является лучшим результатом за последние пять лет. Также в октябре клиентам передано 145 автомобилей Golf, поступивших в продажу в сентябре 2018 года.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.