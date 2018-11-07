МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала сервис "Яндекс.Такси" на 100 тысяч рублей за недостоверную рекламу, в которой компания назвала цену подачи машины минимальной ценой поездки, сообщается в материалах службы.

Как ранее поясняла служба, на самом деле цена всей поездки складывается не только из цены подачи, но и из тарифа за поездку по городу.

Соответствующая реклама распространялась в городах Курск, Петрозаводск, Ставрополь, Пятигорск, Иваново, Череповец и Мурманск в период с 15 марта 2018 года по май 2018 года. На наклейках на автомобилях партнеров сервиса сообщалось крупным шрифтом "Яндекс.Такси" от 30 рублей" и мелким шрифтом "Цена за подачу".

"Применить к ООО "Яндекс.Такси" меры административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о рекламе в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.