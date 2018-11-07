МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Футбольный клуб "Монако" в коммюнике на своем сайте отверг обвинения в адрес владельца команды Дмитрия Рыболовлева, а также обвинил французские СМИ в клевете.

"Монако" решительно отрицает клеветнические высказывания Mediapart и утверждает, что Дмитрий Рыболовлев не взял ни одного евро из казны клуба после трансфера Килиана Мбаппе", — говорится в тексте заявления.

Как сообщила ранее газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

СМИ: Обвинения предъявлены Рыболовлеву по делу о коррупции, он отпущен под подписку >>