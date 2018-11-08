МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Председателем совета директоров американского производителя электроавтомобилей Tesla вместо Илона Маска станет Робин Денхолм (Robyn Denholm), нынешний финансовый директор австралийской телекоммуникационной компании Telstra, говорится в релизе Tesla. Tesla получила судебный запрос от SEC по поводу прогнозов по объемам выпуска Tesla Model 3

Уточняется, что Денхолм продолжит работать в Telstra на протяжении полугодового "уведомительного периода", а затем полностью возьмет на себя руководство советом директоров американской автокомпании. Маск предоставит Денхолм всю необходимую поддержку при ее переходе на должность председателя правления, говорится в релизе.

Робин Денхолм ранее занимала ряд руководящих должностей в крупных технологических компаниях, включая Telstra, Juniper Networks и Sun Microsystems. Кроме того, она занималась управлением финансами в компаниях автомобильного сектора, в частности, в Toyota. С 2014 года Денхолм являлась независимым директором Tesla.

"Робин обладает обширным опытом работы в сфере технологий и автомобильной промышленности, и за последние четыре года она сделала значительный вклад в развитие Tesla в качестве члена совета директоров, помогая нам стать прибыльной компанией. Я с нетерпением ожидаю более тесного сотрудничества с Робин, поскольку вместе мы продолжим ускорять развитие устойчивой энергетики", — приводятся в релизе слова Маска. Илон Маск удалил свои должности с сайта Tesla перед уходом из совета директоров

В середине октября стало известно, что в рамках досудебного урегулирования претензий биржевого регулятора США (SEC) по делу о подозрении в мошенничестве компания Tesla и ее глава Маск должны выплатить регулятору по 20 миллионов долларов штрафа каждый. Маск также должен был к середине ноября отказаться от поста председателя совета директоров Tesla.

Расследование проводилось регулятором после заявления Маска в начале августа о том, что он хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по 420 долларов. Позднее Маск объявил об отказе от этих намерений.