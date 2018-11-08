ШАНХАЙ, 8 ноя — ПРАЙМ. Стать владельцем летающего автомобиля можно будет уже в 2021 году, стоимость такого транспортного средства может достигать 1,5 миллиона евро без учета налогов, заявил в интервью РИА Новости главный операционный директор компании AeroMobil Ладислав Батик.

"Мы надеемся, что первый летающий автомобиль мы сможем доставить клиенту в 2021 году, до этого мы начнем принимать предварительные заказы", — сказал Батик на полях первого импортного ЭКСПО в Шанхае.

"Эту модель компания намерена производить в крайне ограниченном количестве, будет изготовлено лишь 500 автомобилей, которые будут позиционироваться как автомобили класса люкс, стоимость автомобиля будет достигать от 1,2 до 1,5 миллиона евро до вычета налогов. Естественно, все еще зависит от страны. В Китае, как вы знаете, на предметы роскоши довольно высокие налоги, поэтому здесь итоговая цена будет выше, чем в Европе", — добавил он.

По его словам, автомобиль изготовлен из композитных материалов, он очень легкий, работает на двух типах двигателей. Один — внутреннего сгорания, отвечает за работу винтов в задней части автомобиля во время полета, для него нужно обычное автомобильное топливо. Еще есть два электродвигателя, которые приводят в действие передние колеса в режиме езды.

Собеседник агентства сообщил, что до подзарядки аккумуляторов можно будет пролететь около 750 километров за три часа.

По его словам, "автомобиль рассчитан на двух человек – на пилота-водителя и пассажира", а для управления им "понадобятся и водительские права, и лицензия пилота".

"Он может лететь на высоте до 3 тысяч метров, а для того, чтобы перевести его из режима самолета в режим автомобиля, необходимо одно нажатие кнопки и две минуты времени. После того, как крылья сложатся, автомобиль будет всего 2,2 метра в ширину и сможет спокойно перемещаться по улицам", — сказал Батик.

На вопрос об условиях взлета и посадки он ответил: "Естественно, вы не сможете взлететь с шоссе в любом месте, где вам захочется, нужно будет добраться до определенного места, к примеру, аэродрома, это может быть спортивный аэродром, без бетонного покрытия, можно взлететь и с травы".