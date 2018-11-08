МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Продажи автомобилей премиум-сегмента в РФ в октябре выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,109 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"В октябре 2018 года реализация премиальных автомобилей в России составила 13,109 тысячи единиц, что на 9% больше, чем год назад. При этом премиум-сегмент демонстрирует больший рост, чем весь российский рынок (+8%)", — говорится в сообщении.

Лидером продаж остается немецкий Mercedes-Benz с показателем в 3,3 тысячи легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в октябре прошлого года. Продажи немецкого бренда BMW составили 3,105 тысячи машин, увеличившись на 21%. Замыкает тройку лидеров японский Lexus — 1,742 тысячи авто, падение на 15%.

Отмечается, что 11 из 14 премиальных брендов в октябре продемонстрировали положительную динамику. Здесь лидируют Jeep и Genesis, продажи которых выросли более чем вдвое. При этом отрицательная динамика, помимо Lexus, наблюдалась в продажах Cadillac (-5%) и Smart (-78%).