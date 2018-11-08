МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-сентябре 2018 года вырос на 3,7% в годовом выражении, до 66 тысяч штук, при этом в сентябре по сравнению с августом 2018 года он вырос на 22,6%, до 8,6 тысячи, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт легковых машин в денежном выражении за девять месяцев снизился на 10,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 910,1 миллиона долларов, в сентябре в денежном выражении экспорт составил 116,2 миллиона долларов, что на 25,8% больше по сравнению с августом 2018 года, также свидетельствуют данные ФТС.

Экспорт грузовиков в январе-сентябре вырос на 4,8% в годовом выражении, до 9,6 тысячи штук, в деньгах — на 20,1%, до 226,7 миллиона долларов. В сентябре экспорт грузовиков снизился на 5,2% к августу 2018 года и составил 1,2 тысячи единиц, а в деньгах — на 11,8%, до 32,6 миллиона долларов.

Импорт легковых машин в Россию в январе-сентябре 2018 года вырос на 15,8% в годовом выражении, до 212,4 тысячи единиц, при этом в сентябре по отношению к августу 2018 года импорт вырос на 10,4%, до 26,2 тысячи штук.

Импорт легковых машин за эти девять месяцев в денежном выражении вырос на 10,5% в годовом исчислении и составил 5,184 миллиарда долларов, в сентябре в денежном выражении импорт вырос на 7,4% по отношению к августу 2018 года и составил 598,4 миллиона долларов, также свидетельствуют данные ФТС.

Импорт грузовых автомобилей за январь-сентябрь 2018 года снизился на 9,2% в годовом выражении, до 18 тысяч единиц, а в деньгах, наоборот, вырос на 3,8%, до 1,455 миллиарда долларов. В сентябре импорт грузовиков снизился по отношению к августу 2018 года на 10,6%, до 2,3 тысячи штук, в деньгах снижение составило 8,2%, до 137,7 миллиона долларов, говорится в статистике ФТС.