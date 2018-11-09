МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Очередную новую систему мониторинга состояния транспортных средств (техосмотр) предложили для использования в России. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании "Электронный паспорт" Бориса Ионова, теперь предлагается привязать техосмотр автомобилей к километражу пути и попаданиям в аварии.

Как рассказал собеседник издания, если это предложение вступит в законную силу, то машины с большим пробегом — как такси — будут проходить ТО чаще. Авто, регулярно попадающие в ДТП — тоже.

"Эксперты поддержали идею, но отмечают, что в современных реалиях ее реализовать будет сложно: 80% автовладельцев техосмотр не проходят, а необходимые по закону диагностические карты просто покупают", — пишет издание.

Сейчас, рассказал Ионов, разрабатывается сервис, который создаст "индивидуальную программу" технического осмотра транспортного средства на основе его характеристик: особенности эксплуатации, данные о ДТП, страховые случаи, пробег, техобслуживание и другом. На основе этого анализа будет формироваться либо "хорошая" история, либо "плохая".