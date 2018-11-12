МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" и "Группа ГАЗ" активизируют свое присутствие на турецком рынке, сказал на российско-турецком бизнес-форуме замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

"Несмотря на существенную конкуренцию со стороны европейских производителей (на турецком рынке — ред.), убежден, что ниша для наших автомобилей есть, в том числе в сфере легкого коммерческого транспорта. В прошлом году возобновило производственную деятельность СП "Группы ГАЗ" с партнерами. Речь идет о производстве новой линейки — это "Газель Next", в том числе и цельнометаллические фургоны", — отметил Груздев.

Он также рассказал о восстановлении поставок Lada на турецкий рынок. "В этом году ожидается, по моей информации, до 300 автомобилей. Это, с одной стороны, небольшая цифра, но это первый шаг для наращивания присутствия", — говорит замминистра.

По его данным, "Группа ГАЗ" планирует наращивать свое присутствие. "Уже сейчас 11 дилерских центров, более 40 точек послепродажного обслуживания, думаю, и дальше мы увидим наращивание нашего присутствия. Что касается "АвтоВАЗа", то, по моим данным, планируется расширение линейки: не только 4х4, все новые модели, которые производятся в Тольятти, будут предложены для поставок на турецкий рынок", — добавил Груздев.

В августе "Группа ГАЗ" начала производство грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби "Газель Next" в Сакарии (Турция), где компания уже с 2012 года осуществляет сборку "Газель Бизнес", а с 2014 года — "Газель Next". Компания намерена к 2022 году занять 5% рынка легких коммерческих автомобилей Турции, а также увеличить количество точек продаж до 50 и расширить модельную линейку в этой стране, говорил директор по экспорту группы Леонид Долгов.