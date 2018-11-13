МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Испания собирается избавиться от легковых машин, работающих на бензине и дизеле, к 2050 году. Соответствующий закон в настоящее время разрабатывает правительство страны. В частности, в нем будет предусмотрен запрет на продажу и постановку на учет легковых машин, выбрасывающих углекислый газ, с 2040 года, а с 2050 года ездить на них запретят полностью.

При этом все муниципалитеты с населением более 50 тысяч человек должны будут к 2023 году определить специальные зоны для экологически чистого транспорта. Кроме того, проект правительства предусматривает обязательную установку пунктов зарядки электромобилей на заправках.

Ранее аналогичное решение приняло правительство Великобритании – продажа машин, работающих на бензине и дизеле, будет запрещена в 2040 году, а к 2050 году ни одного легкового автомобиля, загрязняющего окружающую среду, не должно остаться в стране. Франция собирается запретить продажу таких автомобилей к 2040 году, Дания, Ирландия, Германия и Голландия – в 2030 году, Норвегия – в 2025 году.

На данный момент далеко не все страны Европы – даже самые развитые – готовы обеспечивать инфраструктуру для электромобилей. В той же Испании в 2017 году было продано лишь 4105 автомобилей, работающих на электричестве. Крайне мало пунктов зарядки – 2874 на всю страну.

В России ситуация выглядит еще печальнее. По данным "Автостата", объем рынка новых электромобилей в России за январь-август 2018 года вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 86 единиц. В сентябре продажи упали вдвое в сравнении с сентябрем 2017 года и составили 8 единиц.

ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Опрошенные "Прайм" эксперты сомневаются в том, что озвученные властями разных стран амбициозные планы удастся реализовать. По мнению партнера агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, продвигают идею электромобиля лоббисты от экологии, чьи позиции в европейских странах довольно сильны. "Они давят на правительство, но их идеи не имеют экономического подкрепления. Сегодня без господдержки и субсидий не продан ни один электромобиль", — отметил он.

По-прежнему не решен целый ряд проблем, например, недостаточной мощности аккумуляторной батареи – путешествовать приходится буквально от заправки к заправке. Кроме этого, ее цена составляет две трети стоимости самой машины. Неясно, как и за счет чего ее снижать. Непонятно, как утилизировать батарею – ее размеры достаточно велики.

Проблем больше, чем об этом говорят, поэтому перспективы выполнения заявленных планов пока туманны, полагает Моржаретто.

"Раньше компании действительно делали ставку на электромобили, но теперь пересмотрели эту оценку и утверждают, что угрозы в обозримом будущем для традиционного топлива другие", — согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

"Обнародованный сегодня прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что рост спроса на нефть в мире к 2040 году составит 12,1% относительно показателя прошлого года гораздо ближе к действительности, нежели рассуждения о том, что необходимость в моторном топливе вскоре отомрет", — уверен он.

БЕЗ НЕФТИ НИКУДА

Эксперты констатируют, что спрос на бензин могут подкосить другие факторы. Это, прежде всего, повышение эффективности двигателя внутреннего сгорания – в результате разработок он будет потреблять меньше топлива. Во вторую очередь риском является активно развивающаяся в больших городах система каршеринга, позволяющая более эффективно использовать автомобили, минимизируя пробег и, как следствие, расход бензина, отметил Юшков.

По его словам, большой вопрос, на чем станут ездить автомобили будущего – возможно, это будут всевозможные газовые смеси. Газовых машин уже в разы больше, чем электрических.

Моржаретто напомнил, что тема дизельного двигателя сейчас закрыта, и разработки по его совершенствованию не ведутся, между тем, его КПД еще не выработан. Дизель экономичнее для многих видов транспорта, прежде всего, общественного, и не исключено, что именно на него сделают ставку автоконцерны, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Но даже если предположить, что развитые страны сократят потребление бензина, то им на смену придут другие потребители. Традиционные двигатели будут востребованы в развивающихся азиатских экономиках еще долго.

Не стоит забывать и о том, что моторное топливо используется не только для автомобилей, но и для других видов транспорта, отопления, выработки той же самой электроэнергии. Отказ от него в ближайшей перспективе невозможен. Да и нефть будет востребована в любом случае. Вспомним, что изначально она использовалась для освещения, потом для двигателей внутреннего сгорания, а сейчас активно развивается нефтехимия. Таким образом, падения спроса на традиционный продукт российского экспорта не предвидится, делает вывод Юшков.