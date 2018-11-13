МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" снизила свою долю в "Камазе" с 49,9% до 47,1%, следует из данных автопроизводителя.

Вместе с тем, прочие физические и юридические лица нарастили долю своего участия в "Камазе" с 11,56% до 14,36%, а доли "Автоинвеста" и Daimler остались неизменными, говорится в материалах "Камаза".

В конце июня глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил журналистам, что "Ростех" обменяет менее 3% акций "Камаза" на доли в трех предприятиях Татарстана, так как госкорпорации нужно приобрести пакеты акций двух заводов, связанных с производством радиоприборов. Они войдут в ростеховский концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Еще одно стратегическое предприятие войдет в один из холдингов госкорпорации, оценка актива на завершающей стадии, говорил глава "Ростеха".

До этого в мае Чемезов говорил журналистам, что "Ростех" планирует до конца года обменять до 5-6% "Камаза" на доли Республики Татарстан в АО "Радиоприбор" и АО "Альметьевский завод "Радиоприбор". Кроме того, "Ростех" рассчитывает получить принадлежащие Татарстану 42,6% акций Казанского электротехнического завода.

По акционерному соглашению владельцев "Камаза", ни одна из сторон не должна иметь контроля над предприятием. У "Ростеха" было 49,9% автозавода, однако с учетом того, что порядка 5% акций "Камаза" находятся в руках физлиц, аудитор предприятия считал "Ростех" контролирующим акционером. Для разрешения этой ситуации было принято решение передать несколько процентов акций предприятия республике Татарстан в обмен на доли в местных активах.