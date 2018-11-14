МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Робин Денолм, новому председателю Tesla Inc., предстоит решить задачу, касающуюся того, как сдерживать экспрессивного основателя Илона Маска в важное для производителя электромобилей время.

Денолм, вошедшая в совет директоров Tesla в 2014 году, сразу приняла предложение. Сейчас производитель электрокаров пытается расширить свой бизнес и, отказавшись от статуса нишевого игрока, стать конкурентом для таких отраслевых гигантов, как Ford<F> Motor Co. и General Motors Co., говорится в статье Dow Jones.

Маск ушел с поста председателя после расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое касалось его слов по преобразованию Tesla в частную фирму. Маск достиг досудебного соглашения с SEC, по условиям которого смог сохранить за собой пост гендиректора, но вынужден был на три года отказаться от должности председателя.

Эксперты в области управления, отраслевые аналитики и специалисты по подбору руководителей говорят, что Денолм должна будет обеспечить своеобразный противовес Маску и не прогнуться на фоне повышенного внимания, спровоцированного действиями эксцентричного лидера.

Представитель Tesla отметила в качестве одной из сильных сторон Денолм "ее значительный опыт по работе в компаниях, которые возглавляют их основатели". Как следует из аккаунта самой Денолм в LinkedIn, она останется финансовым директором австралийской телекоммуникационной фирмы Telstra Corp. в течение полугодового периода, отведенного для уведомления об отставке. Кроме того, ранее она занимала такие должности, как руководитель по стратегическому планированию в Sun Microsystems Inc., а также финансовый и операционный директор Juniper Networks Inc.

"Основной вопрос, на который ей предстоит ответить: когда она была в совете директоров Tesla… и Маск спровоцировал все эти проблемы, почему совет практически не предпринимал никаких шагов или не принимались меры корпоративного управления для сдерживания гендиректора", — говорит Мики Мэтьюс, международный председатель Stanton Chase, фирмы по подбору сотрудников на руководящие должности.

Tesla объявила о назначении Денолм в среду, перед обозначенным SEC дедлайном — 13 ноября. Соглашение, подписанное регулятором и Маском 29 сентября, касалось сообщений, которые Маск в начале августа разместил на своей странице в Twitter. В частности он писал о наличии финансовых средств для преобразования компании в частную, если цена ее акций достигнет 420 долларов. Эти твиты и стали поводом для разбирательства: SEC хотела выяснить, действительно ли у Маска были средства для финансирования сделки.

"Совету директоров уже давно следовало бы активнее вмешиваться в дела компании, — считает Джозеф Оша, управляющий директор инвестиционного банка JMP Securities LLC. – Не понимаю, почему эти вопросы не были решены до катастрофы с мнимым выкупом компании частными инвесторами, который, как выяснилось, и не был выкупом".

Денолм "должна будет заставить Маска общаться с рынком и акционерами способом, приемлемым для гендиректора публичной компании", считает Марк Фрибэрн, партнер Odgers Berndtson, консалтинговой и рекрутинговой фирмы.

Назначение независимых директоров тоже могло бы упрочить ее позиции, говорит Мэтьюс. "Назначение действительно независимых внешних директоров… может стать сигналом того, что Денолм в должности председателя заслужила доверие и доказала свою состоятельность", — добавил он.