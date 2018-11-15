МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса заказов такси Uber Technologies в третьем квартале 2018 года увеличился на 20% в квартальном выражении, составив 1,07 миллиарда долларов, следует из отчетности компании, которая оказалась в распоряжении издания The Wall Street Journal.

Не являясь публичной компанией, Uber не обязана отчитываться перед регуляторами о своих финансовых результатах. Тем не менее, компания формирует отчетность в последние несколько кварталов, готовясь к первичному публичному размещению акций (IPO).

Чистая выручка компании в третьем квартале выросла на 38% в годовом выражении, до 2,5 миллиарда долларов. При этом валовой объем заказов увеличился на 34% и достиг 12,7 миллиарда долларов.

"Мы инвестируем в будущий рост во всех подразделениях нашей платформы, включая сервис доставки еды Uber.Eats, заказ велосипедов и скутеров", — отметил финансовый директор Uber Нельсон Чай (Nelson Chai), слова которого приводит издание. Он также добавил, что компания сосредотачивает свои усилия на расширении на рынках Индии и Ближнего Востока.

В первом квартале текущего года Uber получила чистую прибыль в размере 2,46 миллиарда долларов, однако это было обусловлено объединением операций в России и Юго-Восточной Азии. Без учета этих сделок, которые фактически представляли продажу активов и принесли компании около 3 миллиардов долларов, Uber получила бы убыток в 2,5 миллиарда долларов в текущем финансовом году, пишет издание. За прошлый фингод компания зафиксировала убыток в 4,5 миллиарда долларов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.