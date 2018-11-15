КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" приступил к производству спортивного седана Genesis G70, сообщила пресс-служба предприятия.

Автомобильный бренд Genesis Motors основан 4 ноября 2015 года и является подразделением компании Hyundai Motor Company, которое специализируется на производстве автомобилей премиум-класса.

"Калининградский завод начал производство спортивного седана Genesis G70. "Автотор" выпускает автомобили Genesis G70 в пяти комплектациях – Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme – с турбо-бензиновым двигателем в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все модификации имеют полный привод", — говорится в сообщении.

Автомобили Genesis выпускаются на "Автоторе" с октября 2016 года. Первой моделью, производство которой было освоено на калининградском предприятии, стал флагман Genesis G90. В январе 2017 года завод освоил выпуск Genesis G80. В июне 2017 года линейка была дополнена моделью G80 Sport c объемом двигателя 3,3 литра.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде, первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Сегодня завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,9 миллиона автомобилей. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.