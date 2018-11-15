МОСКВА, 15 ноя —ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в Евросоюзе в октябре 2018 года снизились на 30,1% в годовом выражении и составили 327 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

За десять месяцев 2018 года был зафиксирован рост продаж на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,464 тысячи единиц.

Продажи "АвтоВАЗа" в Евросоюзе по методике АСЕА считаются в составе данных по группе Renault, продажи которой в целом за октябрь уменьшились на 14,9%, до 105,519 тысячи штук, а за десять месяцев — выросли на 4,5%, до 1,381 миллиона единиц.

Всего же, по данным ассоциации, в октябре в Евросоюзе было продано 1,08 миллиона легковых машин, что на 7,3% меньше по сравнению с октябрем прошлого года. При этом по итогам десяти месяцев продажи увеличились на 1,6% — до 13,04 миллиона штук, говорится в сообщении ассоциации.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".