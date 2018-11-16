МОСКВА, 16 ноя ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" через несколько дней запустит сервис онлайн-заказа такси под брендом Yango в Израиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Сначала сервис будет работать в Гуш-Дане (городе Тель-Авиве и окрестностях), а в будущем, возможно, сфера его действия распространится и на другие части страны, рассказали в "Яндекс.Такси".

Также, по словам представителя компании, через несколько дней в App Store и Google Play будет доступно для скачивания приложение Yango на всех языках, включая русский и иврит. Оно будет полностью совместимо с приложением "Яндекс.Такси".

В начале ноября "Яндекс.Такси" впервые запустил сервис под брендом Yango (Yandex Go) в Хельсинки. В тестовом режиме Yango также работает в Кот-д-Ивуаре.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в октябре 2011 года. Владелец — голландская Yandex.Taxi B.V. В феврале "Яндекс" и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и странах СНГ. Сейчас сервисы объединенной компании работают в 600 городах 14 стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, Сербия, Финляндия).