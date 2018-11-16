МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-октябре 2018 года вырос на 14,7% в годовом выражении, до 1,3 миллиона машин, говорится в сообщении Росстата.

При этом в октябре выпуск легковых машин вырос на 6,8% в годовом выражении и на 12,2% к сентябрю этого года. Абсолютных показателей в статистике Росстата не приводится.

Выпуск автобусов за десять месяцев вырос на 7%, до 22,9 тысячи единиц. В октябре рост производства составил 35,6% к октябрю прошлого года и 20,9% — к предыдущему месяцу.

Выпуск грузовых автомобилей в январе-октябре составил 125 тысяч единиц, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода 2017 года. В октябре отмечалось снижение производства на 14,4% в годовом выражении и рост на 16,3% к сентябрю 2018 года, сообщает Росстат.