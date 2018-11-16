МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen до 2023 года инвестирует почти 44 миллиарда евро в производство электромобилей и другие автотехнологии, говорится в сообщении компании по итогам заседания ее наблюдательного совета.

"Volkswagen до 2023 года вложит почти 44 миллиарда евро в электромобили, технологии автономного вождения, новые услуги в сфере мобильности и диджитализацию транспортных средств и автозаводов", — сообщается в релизе.

Отмечается, что эта сумма составляет примерно треть общих предполагаемых расходов Volkswagen за 2019-2023 годы. При этом данные инвестиции не включают совместные предприятия компании по производству электромобилей в Китае.

"Одна из целей в рамках стратегии Volkswagen Group заключается в ускорении темпов внедрения инноваций. Мы направляем наши инвестиции на сферы мобильности и планомерно реализуем задуманное", — приводятся в сообщении слова главы Volkswagen AG Херберта Диса (Herbert Diess).

Volkswagen в рамках новой стратегии решил переоборудовать свои заводы в Эмдене и Ганновере для производства электромобилей с 2022 года. Кроме того, после 2022 года автоконцерн планирует нарастить производственные мощности, построив дополнительный мультибрендовый завод в Восточной Европе.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. По состоянию на 30 сентября 2018 года штат компании составляет более 632,3 тысячи человек.