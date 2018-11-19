ТОКИО, 19 окт — ПРАЙМ. Член совета директоров японской компании Nissan Motor Грег Келли арестован в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства, сообщает в понедельник агентство Киодо.

Ранее стало известно, что председатель правления Nissan Motor и глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон много лет занижал данные о личном доходе. Концерн Nissan Motor Co. также сообщил, что генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Кроме того, японская газета "Иомиури" сообщила, что Гон уже арестован по подозрению в занижении доходов.

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По данным Киодо, Токийская окружная прокуратура подозревает Гона в сокрытии доходов на 5 миллиардов японских иен с 2011 по 2015 годы.

Про обвинения Келли пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, в 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора, а в 2000 году стал президентом компании. С июня 2001 года возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors, репутации которой был нанесен ущерб после скандала с манипуляциями по показателям расхода топлива.