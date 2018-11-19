МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил "Камазу" финансирование в размере более 9,5 миллиардов рублей, в том числе для реализации инвестиционной программы, говорится в сообщении банка.

При реализации инвестиции ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым "Камазу" сформировать оптимальную структуру привлечения средств, поясняет кредитная организация.

По словам источника, знакомого с результатами сделки, ЕАБР предоставляет "Камазу" финансирование, входя при этом в капитал компании путем выкупа доли "дочки" "Камаза" — финансово-лизинговой компании – в материнской компании, а также выкупая облигационный заем автопроизводителя. Ранее сегодня автопроизводитель сообщил об отчуждении у "дочки" — "Финансово-лизинговой компании "Камаз" — принадлежавших ей 3,72% "Камаза".

"Инвестиции будут направлены на важнейший инвестиционный проект "Камаза" – "Развитие модельного ряда автомобилей "Камаз" и модернизация производственных мощностей для его производства", в рамках которого "Камаз" создает компактное, высокотехнологичное производство, предназначенное для выпуска грузовых автомобилей нового поколения К5", — говорится в сообщении.