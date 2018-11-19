ПАРИЖ, 19 ноя — ПРАЙМ. Франция чрезвычайно бдительно будет следить за стабильностью группы Renault после ареста главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Ранее в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что Гон, возглавляющий ее совет директоров, много лет занижал данные о личном доходе. Компания также сообщила, что генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Кроме того, японская газета "Иомиури" сообщила, что Гон уже арестован по подозрению в занижении доходов.

"Слишком рано делать заявления по фактам, по которым я не владею дополнительной информаций. Вместе с тем, государство как акционер будет чрезвычайно бдительно по отношению стабильности альянса и группы (Renault) и, конечно, по отношению к стабильности всех сотрудников группы", — сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве исполнительного директора, а в 2001 году он возглавил компанию в качестве гендиректора. В 2017 году пост гендиректора Nissan занял Хирото Сайкава, а Гон остался на посту председателя совета директоров компании. В 2005 году он стал гендиректором Renault, в 2009 году он стал также председателем совета директоров французской компании, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.