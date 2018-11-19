МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Продажи легковых машин с пробегом в РФ в январе-октябре выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,5 миллиона авто, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Если рассматривать итоги 10 месяцев, то и здесь рынок показывает рост. Так, в январе–октябре в нашей стране было перепродано почти 4,5 миллиона легковых автомобилей — на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года", — говорится в сообщении.

В октябре объем российского вторичного рынка вырос на 9%, до уровня в 515,7 тысячи авто.

Лидером остается LADA с долей в 25,7%. В октябре объем перепроданных вазовских машин составил 132,6 тысячи экземпляров, показав рыночный рост на 2,7%. На втором и третьем местах в рейтинговой таблице находятся японские бренды Toyota (55,9 тысячи авто; плюс 10,1%) и Nissan (28,2 тысячи авто; плюс 12,2%). Замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (26,1 тысячи авто; плюс 17,3%) и KIA (23,6 тысячи авто; плюс 25%).

В модельной структуре вторичного рынка обошлось без серьезных изменений. В октябре наиболее популярным оказался хэтчбек LADA 2114 — 13,7 тысячи авто (минус 1,1%). Продажи Ford Focus выросли на 12,1%, до уровня в 13,5 тысячи авто. На третьем месте — LADA 2107 с продажами на уровне 12,3 тысячи авто, снижение на 2,4%.