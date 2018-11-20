ПАРИЖ, 20 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что у него нет доказательств по делу главы автоконцерна Nissan и Renault Карлоса Гона, задержанного в Японии, и отметил, что свяжется с японским коллегой.

Как ранее сообщалось, отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал председателя совета директоров Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что за пять лет с 2010 по 2015 он скрыл почти половину суммы своих доходов — около 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов).

"Я сегодня утром позвоню министру экономики Японии и попрошу, чтобы нам были направлены все элементы, которые были предоставлены Nissan японскому правосудию. Чтобы мы понимали точно, в чем конкретно обвиняется господин Гон", — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции France Info.

"Пока у нас нет никаких данных в нашем распоряжении", — добавил он.

Ле Мэр заявил также о необходимости как можно быстрее ввести временное руководство группы Renault.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве исполнительного директора, а в 2001 году он возглавил компанию в качестве гендиректора. В 2017 году пост гендиректора Nissan занял Хирото Сайкава, а Гон остался на посту председателя совета директоров компании. В 2005 году он стал гендиректором Renault, в 2009 году он стал также председателем совета директоров французской компании, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.